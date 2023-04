Polizei Dortmund

POL-DO: Erst Einbruch, dann Brand: Schulkiosk in Kley von Straftat betroffen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0379

Unbekannte sind am späten Montagabend (17. April) zunächst in einen Schulkiosk in Dortmund-Kley eingebrochen, bevor sie im Anschluss einen Brand legten. Mit Unterstützung aus der Luft fahndete die Polizei nach den Tätern. Bislang ohne Erfolg, nun sucht sie Zeugen.

Um kurz nach 23 Uhr fuhren alarmierte Kräfte zu einem Schulkomplex an der Kleybredde. Dunkler Qualm drang aus einem offenen Fenster des Schulkiosks. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es offensichtlich zuvor zu einem Einbruch gekommen war. Hebelspuren und ein fehlendes Fensterglas ließen den Schluss zu. Eine Spur an verpackten Süßigkeiten - dem vermutlichen Diebesgut - führte vom Schulhof auf einen Fußweg in südliche Richtung. Mithilfe eines Polizeihubschraubers weitete sich die Fahndung daher auf das Waldgebiet Dorney aus.

Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Überspringen des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Die Stromzufuhr wurde unterbrochen.

Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen, die kurz vor oder nach der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell