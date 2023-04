Polizei Dortmund

POL-DO: Bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle in Dortmund-Dorstfeld

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0372

Zwei Täter haben am späten Freitagabend (14. April) eine Tankstelle an der Wittener Straße in Dortmund-Dorstfeld überfallen. Dabei bedrohte einer von ihnen einen Angestellten mit einer Schusswaffe.

Die Tat ereignete sich gegen 22.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 29-jährige Mitarbeiter gerade im Eingangsbereich des Verkaufsraums, als er die beiden unbekannten Männer auf sich zukommen sah. Einer der Männer bedrohte ihn mit einer Schusswaffe und drängte ihn zurück in den Verkaufsraum. Dort forderte er die Herausgabe von Bargeld. Dieser Forderung kam der Mitarbeiter nach und verstaute Geld in einem von dem Täter überreichten Beutel.

Der zweite Mann, der ebenfalls eine Schusswaffe mit sich trug, befand sich derweil im Bereich der Schiebetür. Anschließend flüchteten beide in Richtung der Straße Oberbank.

Die Ermittlungen nach der Tat dauern weiterhin an.

