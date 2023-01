Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Bottrop: Betrug und Trickdiebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am Montag klingelte ein angeblicher Telekommitarbeiter an der Wohnungstür einer Seniorin, die am Bruchweg wohnt. Sie ließ ihn eintreten. Es folgte ein zweiter Mann, der dann die Wohnung durchsuchte, während der erste vorgab den Fernseher zu überprüfen. Mit einer Uhr und einem Armband verließen sie schließlich die Wohnung in unbekannte Richtung.

Die Frau beschrieb die beiden Männer wie folgt: 20 - 30 Jahre alt, 1,80-1,85m groß, einer athletisch mit Bart und Mütze, der andere dicklich und hellerem Hauttyp, als der andere

Wer die Männer gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden.

Bottrop

Ebenfalls am Montag wurde eine 52-jährige Bottroperin um ihr Geld betrogen. Über einen Messeneger Dienst wurde sie von ihrer angeblichen Tochter aufgefordert Geld zu überweisen. Ein weiterer Versuch an zusätzliches Geld zu gelangen scheiterte jedoch. Die Frau überwies nichts mehr, sondern erstattete Anzeige. Zuvor hatte sie eine SMS mit der "neuen Nummer" der angeblichen Tochter erhalten.

Hinweise, wie Sie sich vor Betrügern schützen können, finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

Bitte informieren Sie auch Bekannte, Verwandte und Freunde über die Maschen der Betrüger und was man dagegen tun kann. (https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren)

Wir, Ihre Polizei, stehen Ihnen jederzeit - und vor allem auch im Zweifel - zur Verfügung und beraten Sie gern. Rufen Sie uns einfach an. In so einem Fall können Sie auch den Notruf der Polizei wählen. Die Leitstellenbeamtinnen und -beamten sind ebenso fachkundig und helfen Ihnen weiter.

