POL-RE: Recklinghausen: Radfahrerin bei Unfall im Kreisverkehr verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Wochenende wurde in zwei Kitas in Bottrop eingebrochen. Betroffen war eine Einrichtung auf der Memelstraße und eine auf der Siemensstraße. Die Einbrüche müssen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen stattgefunden haben. Die unbekannten Täter hebelten jeweils ein Fenster zum Gebäude auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend wurden Räume und Schränke durchsucht. Aus der Kita ...

