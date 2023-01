Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einbrüche in Kita

Recklinghausen (ots)

Am Wochenende wurde in zwei Kitas in Bottrop eingebrochen. Betroffen war eine Einrichtung auf der Memelstraße und eine auf der Siemensstraße. Die Einbrüche müssen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen stattgefunden haben. Die unbekannten Täter hebelten jeweils ein Fenster zum Gebäude auf und verschafften sich so Zutritt. Anschließend wurden Räume und Schränke durchsucht. Aus der Kita an der Memelstraße wurde unter anderem ein iPad gestohlen. Weitere Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer Verdächtiges beobachtet hat und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

