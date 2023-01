Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fußgänger angefahren - Autofahrerin fährt weg

Recklinghausen (ots)

Auf der Osterfelder Straße ist am frühen Montagabend ein 24-jähriger Fußgänger aus Bottrop angefahren und leicht verletzt worden. Der junge Mann lief gegen 18.10 Uhr an einer grünen Fußgängerampel über die Straße. Gleichzeitig bog eine Autofahrerin vom Westring in die Osterfelder Straße ab - und stieß dabei mit dem Fußgänger zusammen. Nach kurzer Rücksprache fuhr die Autofahrerin weiter, obwohl der 24-Jährige angab, dass es ihm nicht so gut gehe. Zeugen kamen dem gestürzten Fußgänger zu Hilfe - und konnten sich auch das Kennzeichen der Autofahrerin merken. Demnach kommt die Halterin/Fahrerin des Autos aus Essen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

