POL-MA: Heddesheim-Muckensturm: Einbruch in Baumschule - Zeugen gesucht

Heddesheim (ots)

Am Mittwoch den 05.10.2022 auf Donnerstag den 06.10.2022, in der Zeit zwischen 18.00 und 12.00 Uhr, brachen bislang Unbekannte in das Büro einer an der Kreisstraße K 4134 befindliche Baumschule ein. Hierzu überstiegen die Unbekannten den Zaun, gelangten in das Innere des Firmengebäudes, brachen die Tür zum Büro auf und entwendeten neben einem Laptop eine Kasse mit ca. 195,- Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250,- Euro geschätzt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, aufzunehmen.

