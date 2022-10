Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall - VW Fahrer erfasst Rehbock

Zuzenhausen (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Renault Fahrer die Landesstraße 612, von Horreberg kommend, in Richtung Hoffenheim. Mittig der Strecke querte unvermittelt ein Rehbock die Fahrbahn. Der 20-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und erfasste das Tier. Der Rehbock wurde verletzt und musste am Unfallort waidgerecht von seinen Leiden erlöst werden. Der Fahrzeuglenker blieb glücklicherweise unverletzt. Jedoch entstand an seinem Pkw ein erheblicher Sachschaden, der auf ca. 4000,- Euro geschätzt wird.

