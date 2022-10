Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Auf geparkten Pkw aufgefahren - 1 Verletzte und 38 000,- Euro Sachschaden

Neckargemünd (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, befuhr eine 52-jährige Peugeot Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in Neckargemünd die Bahnhofstraße. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache verlor sie Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr ungebremst auf einen geparkten BMW auf. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags am Peugeot aus. Trotz dessen erlitt die Unfallverursacherin schwerere jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen, die in einer Heidelberger Klinik behandelt werden mussten. Der Gesamtschaden an beiden Pkw wird mit ca. 38 000,- Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Durchgangsverkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, wodurch sich nur geringe Verkehrsbeeinträchtigung ergaben. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

