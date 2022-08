POL-SE: Wedel - Diebstahl von Fahrzeugteilen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Montag (22.08.2022) ist es auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der VW einer 35-jährigen Fahrzeugführerin aus Uetersen beschädigt. Der Unfall dürfte sich in der Zeit ...

mehr