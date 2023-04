Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeihund stellt Tatverdächtige nach Hausfriedensbruch - vorläufige Festnahmen

Dortmund (ots)

In einem derzeit leerstehenden Gebäude am Südwall ist ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Freitag (14. April) durch mehrere Stimmen auf Personen im Treppenhaus aufmerksam geworden. Wenig später folgten die Festnahmen von drei Tatverdächtigen.

Außer dem Mitarbeiter hätten sich gegen 21:30 Uhr keine Personen in dem Gebäude aufhalten dürfen. Neben den Stimmen nahm der 27-Jährige auch Licht aus der Tiefgarage wahr. Licht, dass manuell angeschaltet werden muss. Der Zeuge informierte die Polizei, die das Objekt umstellte und mit Unterstützung eines Diensthundes durchsuchte.

Auf den unteren Ebenen im Kellergeschoss/der Tiefgarage konnten die Beamten drei Männer im Alter von 39, 44 und 46 Jahren vorläufig fest. Der 44-Jährige ohne festen Wohnsitz stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, einen Totschläger, eine Kette, deren Anhänger ein Messer ist, sowie Bargeld in dealertypischer Stückelung. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts der Straftat nach dem Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz. Das Bargeld stellten sie im Rahmen der präventiven Gewinnabschöpfung sicher.

Bei dem 39-Jährigen fanden die Beamten eine Debit-Karte, die nicht auf den Namen des Dortmunders ausgestellt ist. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung ein. In dem Gebäude selbst erblickten die alarmierten Kräfte drei Fahrräder. Fahrräder, die nach Angaben des Zeugen zuvor noch nicht da waren und für die die Tatverdächtigen keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Aufgrund dessen stellten die Beamten die Räder sicher und leiteten Strafverfahren ein. Ebenso einen Rucksack, in dem sich mögliches Diebesgut befand. Gegen alle drei Männer wird auch wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. Einsatzkräfte brachten das Trio ins Polizeigewahrsam.

Tatzusammenhänge zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in der Nacht zu Freitag, bei dem aus Apartments Fernseher entwendet worden waren, sind nun Gegenstand der weitergehenden Ermittlungen. Diese dauern an.

