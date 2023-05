Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen/Tönisvorst-Vorst/Brüggen: Kupferdiebstähle

Nettetal-Kaldenkirchen/Tönisvorst-Vorst/Brüggen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uh, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, haben Unbekannte an einem Haus an der Kölner Straße in Kaldenkirchen zwei Kupferfallrohre von je etwa zwei Metern Länge abmontiert und abtransportiert worden.

In der gleichen Nacht, zwischen 21 Uhr am Mittwochabend und 7.30 Uhr am Donnerstagmorgen, ist es an der Straße Hinkes Weißhof in Vorst ebenfalls zu einem Diebstahl eines Regenfallrohrs aus Kupfer gekommen.

Auch die Kirche St. Godehard in Vorst ist betroffen. Dort stellte eine Zeugin den Diebstahl von drei Fallrohren aus Kupfer am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr fest. Zuletzt intakt gesehen hatte sie die Fassade am Mittwoch gegen 16 Uhr.

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war in einem Garten am Bernhard-Röttgen-Waldweg in Brüggen eine Gartenpumpe gestohlen worden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und bittet darum, verdächtige Beobachtungen in der Nähe der jeweiligen Tatorte unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /hei (432)

