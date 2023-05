Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falschfahren kommt vor dem Fall

Viersen-Süchteln (ots)

Der Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Mittwochabend gegen 18.55 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Hindenburgstraße in einer Steigung aus noch ungeklärter Ursache gestürzt und hat sich leicht verletzt. Der 51-Jährige aus Grefrath war auf der Hindenburgstraße in Richtung Dülken unterwegs. Er benutzte mit seinem Kleinkraftrad den Geh- und Radweg rechts der Straße, auf dem er nicht hätte fahren dürfen. Er kam zu Fall und wurde aufgrund einer Verletzung zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. In dem Zusammenhang suchen die Ermittler nach dem Zeugen, der auch erste Hilfe geleistet hat, dann aber beim eintreffen der Polizeikräfte den Ort des Geschehens bereits verlassen haben. Er und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei zu melden. /hei (429)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell