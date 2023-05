Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec-Fahrerin fährt auf Pkw auf und verletzt sich leicht

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Mittwoch gegen 14.50 Uhr ist in Elmpt an der Kreuzung Hauptstraße/Goethestraße/An der Beek/Mönchengladbacher Straße eine Pedelec-Fahrerin auf ein wartendes Auto aufgefahren und hat sich dabei leicht verletzt. Die 78-jährige Pedelec-Fahrerin aus Niederkrüchten kam mit ihrem Rad von der Goethestraße und wollte nach links in die Mönchengladbacher Straße einbiegen. Auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung An der Beek wartete eine 53-Jährige aus Niederkrüchten mit ihrem Pkw. Die Radfahrerin begann ihren Abbiegevorgang. Dazu musste sie auf ihrem Weg zur Mönchengladbacher Straße um den Wagen der 53-Jährigen herum, um rechts an diesem vorbeizufahren. Dabei stieß sie vor das Fahrzeug und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. /hei (428)

