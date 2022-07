Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Tankstelle: Zigaretten gestohlen

Calw (ots)

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zugang zu einer Tankstelle in Hirsau verschafft.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Täter am Mittwoch gegen 1:30 Uhr in den Verkaufsraum in der Liebenzeller Straße ein und nahm Zigarettenschachteln an sich. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem Täter soll es sich um eine männliche, maskierte Person, welche mit einem Jogginganzug bekleidet war, handeln.

Hinweisgeber zum Einbruch, dem Täter oder zu etwaigem Diebesgut werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

