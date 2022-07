Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Vorrang nicht beachtet: vier Verletzte

Mühlacker (ots)

Vier leichtverletzte Männer und etwa 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Dienstabend in Mühlacker.

Ein 20-jähriger Toyota-Fahrer war gegen 22:40 Uhr auf der Bundesstraße 10 von Illingen kommend unterwegs. An der ampelgeregelten Kreuzung mit der Senderstraße beabsichtigte er nach links in diese einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem bevorrechtigten, entgegenkommenden Ford, der von einem 21-Jährigen gefahren wurde. Beide Fahrzeugführer sowie die beiden Mitfahrer im Ford wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mussten im Anschluss in Krankenhäuser gebracht werden.

Die unfallbeteiligten nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden abgeschleppt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Mühlacker an der Unfallstelle im Einsatz.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell