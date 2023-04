LPI-EF: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Erfurt (ots) - Dreiste Diebe schlugen am Mittwoch in Erfurt in einer Zahnarztpraxis zu. Während des laufenden Geschäftsbetriebs stahlen sie in einem unbeobachteten Moment eine Geldkassette mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de ...

