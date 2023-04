Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrgast bei Auseinandersetzung verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in einem Linienbus wurde Mittwochnachmittag in Nöda ein 61-jähriger Mann verletzt. Gegen 14:00 Uhr sprach die Busfahrerin drei Fahrgäste im Alter von 19 bis 23 Jahren an und bat sie, im Bus nicht zu essen und zu trinken. Als die Männer daraufhin aggressiv wurden, kam der 61-Jährige, der ebenfalls im Bus saß, der Frau zur Hilfe. Die drei Täter griffen den Mann an, rissen ihn zu Boden und zogen ihn aus dem Bus. Anschließend schlugen sie auf ihn ein, nahmen ihm den Rucksack ab und warfen ihn in den Straßengraben. Der 61-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei Täter konnten später in Erfurt festgestellt werden. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. (DS)

