Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: 21-Jähriger mit gestohlenem Motorroller unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Beamten den Polizeireviers Ludwigsburg fielen am Mittwoch (26.04.2023) zwei junge Männer auf, die ohne Helm auf einem Motorroller im Bereich des Bahnhofs in Asperg unterwegs waren. Beim Erblicken der Polizisten stieg der noch unbekannte Sozius ab, während der 21 Jahre alte Rollerfahrer versuchte mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Alleenstraße zu flüchten. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet der 21-Jährige auf Höhe der Eberhardstraße auf den Gehweg und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dort konnte der junge Mann vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass sowohl das Versicherungskennzeichen als auch der Roller selbst bereits vor Wochen als gestohlen gemeldet worden waren. Die Ermittlungen hierzu sowie zu dem Sozius dauern noch an. Zudem besteht der Verdacht, dass der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. An dem Motorroller entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell