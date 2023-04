Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Jugendliche lösen Polizeieinsatz im Schlosshof aus

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Jugendliche, die sich am Donnerstag im Schlosshof in Großsachsenheim aufhielten, lösten gegen 18.00 Uhr einen Polizeieinsatz aus, an dem mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren. Eine Mitarbeiterin der Stadt Sachsenheim hatte beobachtet, dass sich unter den Jugendlichen einer befand, der eine Schusswaffe und ein Messer bei sich trug. Sofort alarmierte die Frau die Polizei, und teilte ebenfalls mit, dass die Stimmung innerhalb Gruppe freundschaftlich zu sein schien. Mehrere Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeireviere Vaihingen an der Enz und Bietigheim-Bissingen, führten letztlich die Kontrolle der Jugendlichen durch. Hierbei trugen sie, aufgrund der Einsatzart, die sogenannte Zusatzausrüstung. Im Schlosshof selbst trafen die Einsatzkräfte auf fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Sie wurden allesamt durchsucht. Bei einem 15-Jährigen entdeckten die Polizisten einen Schlagring, ein weiterer Gleichaltriger und ein 14-Jähriger führten insgesamt drei Tierabwehrsprays mit sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Aus der Gruppe heraus wurde die Polizei auf einen weiteren 16-Jährigen hingewiesen, der in Richtung des Jugendhauses davon gegangen sei. Auch er konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden. Der 16-Jährige führte eine Soft-Air-Waffe und ein Einhandmesser sowie Zigaretten bei sich, die ebenfalls sichergestellt wurden. Der 16-Jährige und der 15 Jahre alte Jugendliche mit dem Schlagring werden sich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

