POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Helfensteinstraße

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (26.04.2023) zwischen 07.30 Uhr und 15.00 Uhr in der Beihinger Straße in Benningen am Neckar verübte. Der Unbekannte streifte einen Ford, der auf einem einer Firma zugewiesenen Parkplatz stand. Mutmaßlich ereignete sich ...

mehr