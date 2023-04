Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte und zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von etwa 58.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag (27.04.2023) gegen 12.45 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ereignete. Ein 52 Jahre alter Citroen-Lenker, der zunächst auf dem rechten der beiden vorhandenen Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe unterwegs war, wollte im weiteren Verlauf auf den linken Fahrstreifen der Überleitung zur Bundesautobahn 81 in Richtung Heilbronn wechseln. Vermutlich übersah er hierbei einen 40-jährigen Audi-Fahrer, der sich dort befand. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und der Audi schleuderte nach rechts, wo er gegen einen Sattelzug stieß, in dem ebenfalls ein 40 Jahre alter Fahrer saß. Nach dem Zusammenstoß mit dem Sattelzug wurde der Audi wieder nach links abgewiesen und kollidierte auch noch mit dem Ford einer 46 Jahre alten Frau, die die linke Spur der Überleitung befuhr. Der 40 Jahre alte Audi-Lenker erlitt schwere Verletzungen. Der 52 Jahre alte Fahrer und die 46-jährige Frau wurden jeweils leicht verletzt. Alle drei Personen mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Aufgrund des Unfall waren zunächst der rechte Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe und beide Spuren der Überleitung blockiert. Der Citroen, der Audi und der Ford waren allesamt nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg befand sich mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Ab etwa 13.40 Uhr waren beide Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe wieder frei. Kurz vor 15.00 Uhr konnten auch die Spuren in Richtung Heilbronn wieder frei gegeben werden. Es entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell