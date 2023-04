POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Fahrzeug aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich da er alkoholisiert war, war ein 48 Jahre alter Pedelec-Lenker am Mittwoch kurz nach 17.00 Uhr in der Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen in einen Unfall verwickelt. Der Mann war auf dem Gehweg der Carl-Benz-Straße von der Bahnhofsstraße kommend unterwegs. Ein 54 Jahre alter Busfahrer fuhr in die gleiche Richtung. Aufgrund hohen ...

mehr