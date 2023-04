Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Diebstahl eines Motorrollers

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag (23.04.2023) 15:00 Uhr und Dienstag (25.04.2023) 22:15 Uhr einen am Fahrbahnrand der Kehlstraße in Vaihingen an der Enz abgestellten Motorroller. Mutmaßlich knackten die Täter das Lenkradschloss des dunkel lilafarbenen Rollers und entwendeten so das zugelassene und mit Versicherungskennzeichen versehenen Zweirad der Marke Jinan. Der Roller hat einen Wert von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell