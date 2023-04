Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kontrollstellen anlässlich des ,,Carfriday''

Mainz (ots)

Am Karfreitag wurden im Zusammenhang mit dem sog. "Carfriday" durch das Polizeipräsidium Mainz Kontrollstellen an unterschiedlichen Örtlichkeiten eingerichtet. Der Begriff "Carfriday" ist bundesweit aus der Szene von Autobastler und -schrauber erwachsen. Zahlreiche Autobegeisterte treffen sich am besagten Tag, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Leider kommt es hierbei jedoch auch regelmäßig zu negativen Begleiterscheinungen, durch sog. Raser / Poser und Tuner, welche zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen können. Ziel des Einsatzes war die Überwachung und Kontrolle des Straßenverkehrs, insbesondere im Hinblick auf den allgemeinen, vorschriftsmäßigen Zustand von Fahrzeugen. Darüber hinaus wurden die Autofahrer jedoch auch auf deren Verkehrstüchtigkeit überprüft.

An den Kontrollen beteiligten sich insgesamt 48 Beamte aus den Polizeidirektionen Mainz, Worms, Bad Kreuznach sowie der Verkehrsdirektion Mainz. Sie wurden in Mainz auf der Theodor-Heuss-Brücke, im Stadtgebiet Worms sowie auf den Autobahnen in Rheinhessen eingesetzt. Zeitweise wurden die Kontrollen in Mainz länderübergreifend mit Kontrollkräften der Polizei Hessen durchgeführt.

Insgesamt konnten zu unterschiedlichen Zeiten 223 Fahrzeuge und 287 Personen kontrolliert werden. Hierbei wurden 10 Strafanzeigen gefertigt, unter anderem weil die Fahrer keine erforderlichen Führerscheine vorweisen konnten oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Weiterhin wurden 63 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. In 21 Fällen resultierten diese auf Grund von Veränderungen an den Autos, welche nicht den Vorschriften entsprachen. 7 Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, die Autos mussten entsprechend abgestellt werden. In einem Fall in Mainz versuchte sich der Fahrer eines schwarzen VW Passat der Kontrolle zu entziehen und floh mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt von Mainz vor den Beamten. Er konnte nach Verfolgung gestoppt und kontrolliert werden. Entsprechende Strafanzeigen wurden auch hier gefertigt.

