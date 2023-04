POL-PPMZ: Mainz - Laubenheim, Dreizehnjährige mit Spielzeugpistolen lösen Polizeieinsatz aus

Wackernheim (ots) - Am Mittwoch, 05.04.2023, gegen 16.30 Uhr, kommt auf dem Gelände eines Reiterhofes ein 3-jähriger Junge aus Mainz zu nah an einen Hund. Der Hund schnappt den rechten Unterschenkel des Jungen und gibt diesen zunächst nicht wieder frei. Rettung und Polizei fahren an. Ein 28-jähriger Polizeibeamter der PI Ingelheim (selbst Hundebesitzer) ergreift die Initiative und kann den Hund dazu bringen, das Maul ...

mehr