POL-PPMZ: Mainz - Falscher Bankmitarbeiter betrügt Mainzerin um mehrere tausend Euro

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde eine 67-jährige Frau aus Mainz am vergangenen Wochenende um einen hohen Geldbetrag betrogen. Der unbekannte Mann gab sich in einem Telefonat gegenüber der Frau als vermeintlicher Bankmitarbeiter aus. Perfider Weise gab der Betrüger an, die Mainzerin vor vermeintlich falschen Abbuchungen von ihrem Konto schützen zu wollen, die der "Bank" aufgefallen sein. Dadurch bewegte er die 67-Jährige zur Herausgabe ihrer sensiblen Bankdaten und konnte anschließend Abbuchungen von mehreren tausend Euro tätigen. Erst einige Tage später wurde durch Angehörige der Frau, aufgrund der hohen Transaktionen auf dem Konto, der Betrug bemerkt.

Die Polizei warnt daher noch einmal eindringlich davor, Daten am Telefon oder per Mail an Dritte zu übermitteln.

