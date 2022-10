Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizisten verhindern Schlimmeres - Zwei Tatverdächtige nach Gewaltattacke in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Schlimmeres verhindert haben Polizisten durch ihr beherztes Eingreifen offenbar am frühen Sonntagmorgen in der Pforzheimer Innenstadt. Zwei Männer im Alter von 32 und 27 Jahren befinden sich nach einer Gewaltattacke in Untersuchungshaft.

Die Einsatzkräfte des Polizeireviers Pforzheim-Nord hatten beim Hauptbahnhof eine Verkehrskontrolle durchgeführt, als sie gegen 3:30 Uhr auf eine lautstarke Auseinandersetzung im Bereich des Schloßbergs aufmerksam wurden. Während die Polizisten hinzueilten, sahen sie, wie ein Mann die Treppe bei der östlichen Bahnunterführung hinuntergestoßen wurde und mehrere Täter danach auf Kopf und Körper des am Boden liegenden eintraten. Die Beamten schritten sofort ein, wobei sie gegen die Angreifer auch Pfefferspray einsetzen mussten. Es gelang den Einsatzkräften, zwei der mutmaßlichen Täter, den 32- sowie den 27-Jährigen, festzunehmen. Nach weiteren Tatverdächtigen, denen zunächst die Flucht gelang, wird derzeit noch gefahndet. Der Geschädigte erlitt durch die Attacke Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Stand nicht.

Die beiden dringend Tatverdächtigen, bei denen es sich um rumänische Staatsangehörige handelt, wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim noch am Sonntag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, welcher gegen beide Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ und in Vollzug setzte. Die Tatverdächtigen befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber zu den noch unbekannten weiteren Tatverdächtigen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort war es durch einen Unbeteiligten zu Widerstandshandlungen gegen die Einsatzkräfte gekommen. Der 25-jährige Mann hatte zuvor einen Platzverweis missachtet und war der Aufforderung nicht nachgekommen, sich vom Tatort beziehungsweise den Einsatzkräften zu entfernen. Als die Beamten daraufhin seine Personalien feststellen wollten, hielt er ihnen zunächst seinen Ausweis hin, zog ihn im Anschluss jedoch wieder weg. Gegen die folgenden Maßnahmen leistete er dann auch körperlichen Widerstand, weshalb ihn nun eine Strafanzeige erwartet. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Mirko Heim, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell