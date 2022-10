Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Pkw überschlägt sich nach Kollision

Remchingen (ots)

Den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit könnte Ursache dafür gewesen sein, dass es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall kam.

Gegen 12:25 Uhr befuhr eine 25-Jähriger Mercedes-Fahrerin die Bundesstraße 10 von Remchingen kommend in Richtung Kleinsteinbach, als sie in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Sie kollidierte in der Folge mit einer 81-Jährigen Opel-Fahrerin, die sich daraufhin mit Ihrem Opel überschlug und auf dem Fahrzeugdach in den Straßengraben geriet. Die 81-Jährige wurde bei diesem Unfall leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

Christian Schulze, Pressestelle

