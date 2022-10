POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Diebstahl aus Pkw: Zeugen gesucht

Haiterbach (ots) - Nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und an einen Baum gefahren ist am frühen Samstagmorgen auf Gemarkung Haiterbach ein 36-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer. Nach Stand der Ermittlungen war der 36-Jährige gegen 5 Uhr mit seinem Auto von Unterschwandorf kommend in Richtung Haiterbach unterwegs. ...

mehr