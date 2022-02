Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit in der Schule

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Streit in der Schule gab es am Donnerstagmorgen in Kahla. Zwei Teenager begannen einen verbalen Disput miteinander lautstark auszutragen. Allerdings fehlte dann im Verlauf des Streitgespräches vermutlich die argumentative Grundlage, denn der 17 Jahre alte Junge und der 14-Jährige gingen plötzlich aufeinander los. Durch das Eingreifen der Lehrer konnten die beiden Streithähne separiert werden. Gegen Beide wurde nun eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

