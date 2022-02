Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Bus auf Bus aufgefahren

Apolda (ots)

Am 24.02.2022, gegen 10:00 Uhr kam es in Apolda, Am Busbahnhof zu einem Unfall, an dem zwei Busse beteiligt waren. Ein 58jähriger parkte sein Fahrzeug hier ab und begab sich in den dortigen Aufenthaltsraum, um eine Pause einzulegen. Ein ebenfalls 58jähriger weiterer Busfahrer stand mit seinem Fahrzeug vor dem Bus des Geschädigten. Er setzte sein Gefährt zurück und stieß dabei aus Unachtsamkeit gegen den hinter ihm stehenden KOM. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Fahrgäste befanden sich zur Unfallzeit nicht in den Fahrzeugen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell