Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bagatellunfall mit Folgen

Weimar (ots)

In einem Blankenhainer Wohngebiet machte sich Sonntagmittag ein Transporter selbstständig. Weil ihn der Nutzer abstellte, ohne die Handbremse richtig anzuziehen, setzte sich der Sprinter von sich aus in Bewegung. Gestoppt wurde der Wagen letztlich von einem auf der gegenüberliegenden Seite geparkten VW. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich nun heraus, dass der Transporter durch die niederländische Polizei zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Nutzer des Fahrzeuges verständigte einen Kollegen, der mit einem weiteren Fahrzeug am Unfallort erschien. Da es sich auch hier um einen Transporter mit niederländischer Zulassung handelte, überprüften die Beamten den Wagen sicherheitshalber ebenfalls. Die beiden Bauarbeiter trauten ihren Ohren nicht, als ihnen verkündet wurde, dass auch der Transporter sichergestellt werden muss, da er nach einer begangenen Straftat im Bereich der Eigentumskriminalität in Holland in Fahndung stand. Die Polizei stellte beide Fahrzeuge sicher und ließ sie durch ein Abschleppunternehmen abholen. Die Ermittlungen in dem Zusammenhang dauern an.

