LPI-J: Ohne Versicherung

Jena (ots) - Am frühen Freitagnachmittag fuhr ein 32-jähriger Radfahrer in Hermsdorf in der Eisenberger Straße zunächst auf dem Fußweg, bevor er unvermittelt hinter einem Busch auf die Fahrbahn wechselte. Eine 51-Jährige, die mit ihrem Pkw in Richtung Naumburger Straße unterwegs war, konnte eine Kollision nicht verhindern. Der junge Mann stürzte zunächst auf den Pkw, bevor er zu Boden fiel. Er zog sich schwere ...

