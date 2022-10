POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Einbrecher dringen in Schulgebäude ein

Loßburg (ots) - Eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Handtasche aus dem Pkw entwendet hat am Sonntagnachmittag ein Unbekannter auf einem Parkplatz an der Landesstraße 405. Ein bislang Unbekannter hat auf dem Lauferbrunnen-Parkplatz zwischen Freudenstadt und Schömberg in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:10 Uhr an einem weißen Ford die Seitenscheibe eingeschlagen und dann eine schwarze Handtasche, die im Fußraum ...

