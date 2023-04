Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, Täter nach Einbruch in Restaurant gestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 04:00 Uhr wurde ein 47-Jähriger Mann aus Mainz auf frischer Tat nach einem Einbruch in ein Restaurant der Malakoff-Passage ertappt.

Der 47-jährige löste bei dem Einbruch in das Gebäude an der Rheinstraße den Alarm aus, woraufhin mehrere Funkstreifen der Mainzer Polizei alarmiert wurden und die Malakoff-Passage umstellten. In der Passage konnte dann der Täter sowie ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angetroffen werden, der den 47-jährigen Einbrecher bereits gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten hatte. Neben Beschädigungen im Eingangsbereichs des Restaurants konnte auch Diebesgut durch die Mainzer Polizei festgestellt werden. Hierbei handelte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um zwei Getränkeflaschen.

