Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Frau durch Messer schwer verletzt, Mann stellt sich

Mainz (ots)

Mit mehreren, durch ein Messer herbeigeführte Verletzungen wurde eine 21-jährige Frau am Montagabend gegen 18:00 Uhr im Hartmühlenweg aufgefunden. Ihr Zustand war zunächst kritisch, konnte jedoch in der Nacht in einem Mainzer Krankenhaus stabilisiert werden. Noch während der Einsatzmaßnahmen wurde ein 24-jähriger Mann auf der Wache der Bundespolizeiinspektion am Mainzer Hauptbahnhof vorstellig und gab an, für diese Tat verantwortlich zu sein. Er wurde vorläufig festgenommen und ist derzeit in der Obhut der Polizei. Im Verlauf des Abends suchte die Polizei den Bereich um den Tatort nach einer Tatwaffe ab. In welcher Beziehung die 21-jährige in Ingelheim wohnhafte Frau und der 24-jährige in Wien gemeldete Mann zueinander stehen ist nicht bekannt. Wie es zu der Tat kam, ist ebenfalls unbekannt und ebenso Gegenstand der Ermittlungen. Geführt werden diese durch das Kommissariat K 11, zuständig für Kapitaldelikte.

