Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeug zerkratzt - Brand von Papiermülltonne

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fahrzeug zerkratzt

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte verursachten am Freitagnachmittag (27.01.), zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr einen Kratzer oberhalb eines Fahrzeugtürgriffes eines schwarzes VW T-Roc. Hierdurch entstand Schaden von circa 100 Euro. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz in der Scheunengasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Papiermülltonne

Bebra. Am Samstagabend (28.01.), gegen 22.15 Uhr, kam es auf einem Schulgelände in der Kerschensteinerstraße zum Brand einer Papiermülltonne. Die Stadtfeuerwehr von Bebra konnte das Feuer glücklicherweise zeitnah löschen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde das Schulgebäude durch die Flammen nicht beschädigt. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 500 Euro an der Mülltonne.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist momentan noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Momentan kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell