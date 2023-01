Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht und Steinewerfer- Zeugen gesucht!

Fulda (ots)

ZEUGEN gesucht / Verkehrsunfallflucht/Fußgänger verletzt

Bereits am 25.01.2023, gg. 13.25 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades, einem Roller Peugeot, mit seinem ebenfalls bislang unbekannten Soziusfahrer, in Fulda, in der Brüder-Grimm-Straße, zunächst auf dem Parkplatz der Eduard Stieler Schule, um vermutlich im weiteren Verlauf auf die Brüder-Grimm-Str. aufzufahren.

Ein 23-jähriger junger Mann aus Künzell war zu Fuß unterwegs und lief zum gleichen Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand der Brüder-Grimm-Straße, um zur Schule zu laufen.

Aus unbekannter Ursache stürzte plötzlich der Rollerfahrer mit seinem Sozius zu Boden und der Roller rutschte unbemannt von hinten in den 23-jährigen Fußgänger hinein, der daraufhin zu Boden stürzte.

Unmittelbar nach dem Sturz mit dem Roller verließen dessen Fahrer und sein Sozius zu Fuß die Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern und ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Glücklicherweise kamen andere Schüler hinzu, die sich um den 23-Jährigen kümmerten. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen hinzu und er wurde vorsorglich über Nacht zur medizinischen Beobachtung in Krankenhaus eingeliefert.

Die Verkehrsunfallflucht wurde durch den 23-Jährigen erst zu einem späteren Zeitpunkt bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Zur möglichen Schadenshöhe an dem Roller können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Hinweise insbesondere zu dem unbekannten Fahrer und seinem Sozius geben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr. 0661-1050 zu melden.

2. Zeugenaufruf bezüglich Steinewerfer!

Am Samstag, dem 28.01.23, gg. 18.10 Uhr befuhr 22-jähriger junger Mann aus Kalbach mit seinem PKW die B 27 aus Fahrtrichtung Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Fulda. Den Angaben des 22-Jährigen zufolge habe er in Höhe von Bronnzell auf der dortigen Überführung zwei dunkel gekleidete Personen wahrgenommen, die plötzlich Steine auf die Fahrbahn der B27 warfen. Hierbei traf ein ca. faustgroßer Stein die Windschutzscheibe des jungen Fahrers, der glücklicherweise mit dem Schrecken davon kam. Die Windschutzscheibe jedoch wurde durch den Steinewurf stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 500,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-1050 zu melden.

Gefertigt: Schmitt, PHKin. Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell