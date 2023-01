Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Positives Fazit nach Faschingskontrollen

Hünfeld (ots)

Am 28.01.2023 wurden durch die Polizeistation Hünfeld wieder Verkehrskontrollen mit Hinblick auf die zahlreichen Faschingsveranstaltungen im Dienstbezirk durchgeführt. Augenmerk lag hier natürlich auf die Veranstaltungen in Großentaft und Kirchhasel. Zusammenfassend muss man sagen, die Kontrollen wurden durchweg positiv aufgenommen und auch der Spaß kam nicht zu kurz. Ganz dem Motto: Wie man in den Wald hinein ruft...! Die paar kleinen Fehler wie: defektes Licht, oder vergessener Führerschein konnten mit mündlichen Verwarnungen geklärt werden. Zusammenfassend kann man nur sagen, dass alle kontrollierten Fahrer keine Auffälligkeiten bezüglich Alkohol oder Drogen aufwiesen. Dafür ein Danke. Suchts euch einen Fahrer oder teilts euch das Geld für ein Taxi. Das ist allemal billiger als die Folgen, wenn ihr betrunken fahrt. Es werden in der Fastnachtzeit natürlich weitere Kontrollen erfolgen. Aber wir glauben, dass alle Karnevalisten besonnen genug sind und ihr Auto stehen lassen, wenn's mal wieder eins zu viel war.

Danke auch an die Karnevalisten aus Burghaun die trotz Kontrolle und Verzögerung der Heimfahrt sogar noch so Jeck, wie es sein soll, den kontrollierenden Beamten einen kleinen Orden an die Uniform steckten.

Gefertigt:

Skoluda, POK. Polizeistation Hünfeld

