POL-OH: Verkehrsunfälle mit Verletzten

Auffahrunfall in Fulda mit Verletztem

Am Freitag, dem 27.01. gegen 18.30 Uhr befuhren ein 20-jähriger und ein 24-jähriger Eichenzeller die Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte Fulda. Der 24-jährige musste seinen Hyundai verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannt der 20-jährige zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den Hyundai auf. Zu allem Überfluss wurde der Verursacher bei dem Unfall verletzt und musste mit einem RTW ins Klinikum nach Fulda zur weiteren Behandlung verbracht werden. Es entstand Sachschaden von mindestens 8000 Euro.

Verkehrsunfall mit verletztem Verursacher in Fulda

Am Freitag, dem 27.01. gegen 18.45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fuldaer die Schlitzer Straße in Niesig und wollte an der Ampel nach links in die Wiener Straße einfahren. Hierbei lenkte dieser seinen VW zu früh ein, kam dadurch auf den linken Bordstein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit der vorderen linken Fahrzeugseite gegen einen Lampenpfahl. Der Verursacher verletzte sich bei dem Unfall, musste aber zum Glück nicht mit ins Krankenhaus. Nach einer Untersuchung vor Ort konnte dieser entlassen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 4000 Euro.

