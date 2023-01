Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am Freitag (27.01.) kam es gegen 20.30 Uhr auf der B62-An der Haune zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Im Kreuzungsbereich stießen ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Hersfeld, der mit seinem Fahrzeug BMW X3 von der LOMO-Kreuzung kommend nach links "An der Haune" einbog und 26-jähriger Fahrzeugführer aus Meinhard (Werra-Meißner-Kreis), welcher die B62 aus Richtung Niederaula in Richtung LOMO-Kreuzung mit seinem Pkw Suzuki Kizashi befuhr, zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 17.000,- Euro.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- u. Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell