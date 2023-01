POL-OH: Parkplatzkapazitäten auf der Wasserkuppe nahezu erschöpft

Hünfeld (ots) - Traurige Nachrichten am Samstagvormittag aus Hünfeld: Dort wurde gegen 09.15 Uhr in einem Naherholungsgebiet durch eine Passantin eine leblose männliche Person aufgefunden ... Wie die Polizei in Fulda mitteilte, wurde der Verstorbene inzwischen als der seit gestern (27.01.23) vermisste 89-jährige Mann aus Fulda identifiziert. Hinweise auf das Vorliegen von Fremdverschulden haben sich bislang nicht ...

mehr