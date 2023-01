POL-OH: Vermisster Mann (89) aus Fulda verstorben aufgefunden

Fulda (ots) - Auffahrunfall in Fulda mit Verletztem Am Freitag, dem 27.01. gegen 18.30 Uhr befuhren ein 20-jähriger und ein 24-jähriger Eichenzeller die Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte Fulda. Der 24-jährige musste seinen Hyundai verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannt der 20-jährige zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den Hyundai auf. Zu allem Überfluss wurde der Verursacher bei dem Unfall verletzt und ...

