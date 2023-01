Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Leblose Person in Einfamilienhaus in Giesel aufgefunden

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Neuhof. Am Donnerstag (26.01.) wurde in einem Wohnhaus in der Laurentiusstraße eine leblose Person aufgefunden.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hatten Familienangehörige den 19-jährigen Mann aus Giesel, bei dem eine diagnostizierte Erkrankung vorlag und der dadurch auf Hilfe angewiesen war, im Dachgeschoss des Hauses regungslos aufgefunden und die Rettungskräfte informiert. Diese konnten bei ihrem Eintreffen jedoch nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Zur Klärung der genauen Hintergründe und Umstände des Todes des Mannes, wurden die osthessische Polizei und die Staatsanwaltschaft Fulda hinzugezogen. Vor diesem Hintergrund wird derzeit in alle Richtungen ermittelt. Hierbei wird auch geprüft, ob der Tod des 19-Jährigen möglicherweise durch unterlassene Hilfeleistung eintrat oder sich Anhaltspunkte für eine sonstige Straftat ergeben.

Der Leichnam wurde bereits am Freitag (27.01.) auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda obduziert. Hierbei ergaben sich keinerlei Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2704

Sandra Hanke,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecherin, 0661/105-1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell