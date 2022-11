LPI-SHL: Gegen Viadukt geprallt

Zella-Mehlis (ots) - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Zella-Mehlis sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dieser geben können. Ein 23-Jähriger erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: ...

