POL-PPMZ: Worms - Amtsgericht Worms geht nach Bombendrohung wieder in Betrieb

Mainz (ots) - Am vergangenen Samstagvormittag stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Schlesienstraße einen Einbruch in ihren Keller fest. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein aus der Verankerung gedrücktes Kellerfenster in das Gebäude. Trotz freiem Zugang von den Kellerräumlichkeiten in den Wohnbereich wurde aus letzterem nichts entwendet. Offensichtlich waren die Einbrecher aber hungrig ...

