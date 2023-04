Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Hartenberg-Münchfeld - Weiterer Katalysatorendiebstahl in Mainz

Mainz (ots)

Nachdem bereits am Mittwoch, den 29.03.23 ein Katalysatorendiebstahl eines auf dem Parkplatz Dalheimer Weg in Bretzenheim abgestellten VW Golf bei der Polizeiinspektion auf dem Lerchenberg angezeigt wurde, erreichte die Polizeiinspektion am Valenciaplatz am Freitag, den 31.03.23 eine ähnliche Meldung. Der Halter eines auf dem Parkplatz neben dem Bruchwegstadion abgestellten VW Lupo hörte beim Starten des Motors ungewöhnlich laute Motorengeräusche. Der daraufhin verständigte Pannenservice stellte auch hier als Ursache einen entwendeten Katalysator fest. Der Katalysator wurde in unbekannter Art und Weise mit einem derzeit nicht näher definierbaren Schneidwerkzeug herausgeschnitten. Das Auto war seit Dienstag, dem 28.03.23 auf dem Parkplatz abgestellt. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

