POL-GE: 3 Festnahmen nach Bandendiebstahl am verkaufsoffenen Sonntag

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, 04.02.23, gegen 12:00 Uhr, kam es in einem leerstehenden Pfarrheim an der Buddestraße zu einem Brand. Unbekannte hatten in dem Gebäude Unrat entzündet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es entstand jedoch erheblicher Schaden an einem Raum des Gebäudes. In dem Pfarrheim hatte es in der Vergangenheit bereits gebrannt. Zeugen hatten mehrfach Kinder beobachtet, die sich ...

