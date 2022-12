Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brauner VW Multivan entwendet - 25.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Am Krokusplan

30.11.2022, 17.30 Uhr - 18.30 Uhr

Zwischen Mittwochabend 17.30 Uhr und 18.30 Uhr wechselte ein brauner VW Multivan Starline in der Straße Am Krokusplan unfreiwillig den Besitzer.

Die rechtmäßige Eigentümerin hatte am Mittwochabend ihren gut neun Jahre alten VW Bus ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand in der Straße Am Krokusplan abgestellt.

Als sie gut eine Stunde später wieder zu ihrem Fahrzeug kam staunte sie nicht schlecht, denn der braune Multivan war verschwunden. Durch den Diebstahl ist der Eigentümerin ein Schaden von mindestens 25.000 Euro entstanden.

Die Polizei hat den Diebstahl des Kraftfahrzeugs aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell